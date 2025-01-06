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استشهاد 15 فلسطينيا في 3 مجازر للاحتلال بـ غزة اليوم - أخبار كلمتك

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استشهاد 15 فلسطينيا في 3 مجازر للاحتلال بـ غزة اليوم - أخبار كلمتك

استشهاد 15 فلسطينيا في 3 مجازر للاحتلال بـ غزة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:50 مساءً - أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الإثنين، باستشهاد 15 فلسطينيا، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة  

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و854 شهيدا و109 آلاف و139 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن استشهاد رضيع عمره 35 يومًا في قطاع غزة بسبب الظروف المناخية القاسية والبرد القارس وعدم توافر إمكانيات التدفئة في الخيام في ظل ممارسات الاحتلال البشعة وحرب الإبادة ومنع سلطات الاحتلال من دخول المساعدات للقطاع المحاصر.

 

أطفال غزة يتجمدون حتى الموت 

 وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات الناتجة عن البرد القارس بين الأطفال في غزة إلى 8 أطفال.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان صادر عنها، أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وأضافت وكالة الأونروا في بيانها: “إن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة، مشيرة إلى حاجتها إلى وقف إطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما في ذلك إمدادات الشتاء”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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