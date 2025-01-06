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اتحاد الصحفيين العرب: قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب الجزيرة يتناغم مع إسرائيل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:59 مساءً -  طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرارها بإغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قال الاتحاد العام للصحفيين العرب: إن  قرار السلطة الفلسطينية يتماشى مع ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد طواقم الجزيرة. 

وأضاف الاتحاد العام للصحفيين العرب، أن  قرار السلطة الفلسطينية يتناغم مع قرار إسرائيل إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، مشيرا الي أن  قرار السلطة الفلسطينية يخدم استمرار العدوان الصهيوني على غزة واستهداف الصحفيين. 

وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب: “نطالب السلطة الفلسطينية بالسماح لقناة  الجزيرة بالتغطية الحرة لأحداث الضفة”.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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