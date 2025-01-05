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إسرائيل تهدد بفض اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان في هذه الحالة - أخبار كلمتك

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إسرائيل تهدد بفض اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان في هذه الحالة - أخبار كلمتك

إسرائيل تهدد بفض اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان في هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:35 مساءً - هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حزب الله، بفض اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم ينسحب الحزب إلى شمال نهر الليطاني.

فض اتفاق وقف إطلاق النار 

جاء هذا خلال زيارة كاتس لمقر القيادة الشمالية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفقده معرض السلاح الذي جمعه الجيش من جنوبي لبنان.

هناك تلقى الوزير تحديثا عملياتيا واستخباراتيا حول أنشطة الجيش في لبنان وما سماه الإنفاذ الصارم ضد انتهاكات حزب الله.

 شروط اسرائيل لتنفيذ وقف اطلاق النار 


وزعم  كاتس: "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وسيواصل تطبيقه بشكل كامل دون تنازلات لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لتنظيم حزب الله الإرهابي إلى ما وراء نهر الليطاني وتفكيك كافة الأسلحة وإفشال البنى التحتية الإرهابية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهو ما لم يحدث بعد".

وأضاف: "إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسوف تضطر إسرائيل إلى العمل من تلقاء نفسها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وشدد في حديثه: "لن نسمح بخلق تهديد متجدد للبلدات الشمالية ولمواطني دولة إسرائيل".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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