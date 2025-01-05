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وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:35 مساءً - استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥. 

أبرز التحديات الإقليمية والدولية

ودار النقاش بين وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية دور الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية، وضرورة العمل على توعية المواطن المصري بمحددات الموقف المصري من أبرز القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من تطورات متلاحقة. 

 

ثقة وزير الخارجية في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به

وحرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن ثقته في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به في هذا الصدد، معربًا عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام وما تبذله من جهود في هذا الشأن. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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