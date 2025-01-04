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الداخلية الألمانية تكشف سبب تعطل المطارات في أنحاء البلاد - أخبار كلمتك

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الداخلية الألمانية تكشف سبب تعطل المطارات في أنحاء البلاد - أخبار كلمتك

الداخلية الألمانية تكشف سبب تعطل المطارات في أنحاء البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:55 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن العطل التقني الذي أصاب أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات سببه يعود لمشكلة تقنية داخلية، وليس عملية قرصنة إلكترونية.

سبب تعطل المطارات الألمانية 

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيانها: "حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على وقوع هجوم من خلال عملية قرصنة إلكترونية أو أي حادث أمني آخر يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات".


وأوضحت الوزارة الألمانية  أن السبب وراء المشكلة كان عطلا تقنيا في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام المعلومات التابع لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)".

عطل كبير يضرب المطارات الألمانية 

وأكدت الداخلية الألمانية في بيانها أن عملية إصلاح  المشكلة بالكامل سيستغرق بضعة أيام أخرى، وبحسب الوزارة فإن "مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بالتعاون مع الجهات الشريكة يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة العمل الطبيعي وتحديد أسباب الخلل".

ويوم أمس الجمعة، تعطلت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الاتحادية، المسؤولة عن أمن المطارات في ألمانيا، لمدة أربع ساعات تقريبا.

ونتيجة لذلك، تشكلت طوابير طويلة في المطارات في جميع أنحاء البلاد، واضطر العديد من المسافرين إلى البقاء على متن الطائرات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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