وصول أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، وشرط مسبق لاستئناف العلاقات - أخبار كلمتك

وصول أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، وشرط مسبق لاستئناف العلاقات - أخبار كلمتك

خدمات إضافية يحصل عليها المسافر على الطائرة - أخبار كلمتك

خدمات إضافية يحصل عليها المسافر على الطائرة - أخبار كلمتك

طريقة تغيير رقم الموبايل على فيزا البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

طريقة تغيير رقم الموبايل على فيزا البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

خوفا على سلامتهم، المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولة اعتقال الرئيس المعزول - أخبار كلمتك

خوفا على سلامتهم، المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولة اعتقال الرئيس المعزول - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القبض على "عزرائيل" سجن صيدنايا في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القبض على "عزرائيل" سجن صيدنايا في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الثوم يودع الـ 85 جنيها وانخفاض جديد في الطماطم - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الثوم يودع الـ 85 جنيها وانخفاض جديد في الطماطم - أخبار كلمتك

مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه - أخبار كلمتك

مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه - أخبار كلمتك

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد - أخبار كلمتك

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه - أخبار كلمتك

مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:15 صباحاً - تجمع أكثر من ألف شخص من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول أمام مقر إقامته في سيئول اليوم الجمعة، مطالبين بعدم توقيفه.


ووفقا للشرطة، تجمع، نحو 1200 شخص من مؤيدي الرئيس بحلول الساعة 9:30 صباحًا خارج المقر الرئاسي وسط سيئول، حيث كان مسؤولون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في مواجهة مع أفراد الأمن داخل المقر.

وقد سمع قرع الطبول والهتافات المختلفة من أنصار يون في الموقع، مثل "مذكرة غير قانوية، غير صالحة أبدا"، و"اعتقلوا مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين".

مكتب التحقيق بمقر إقامة الرئيس المعزول
مكتب التحقيق بمقر إقامة الرئيس المعزول

وأرسلت الشرطة نحو 2.7 ألف فرد إلى مكان الحادث للاستعداد للاشتباكات المحتملة بين الطرفين، حيث حاولت السلطات دخول مبنى المقر لاعتقال يون.

كما تم نشر ما مجموعه 135 حافلة شرطة، واصطفت بعضها لتشكيل حواجز في الطرق القريبة والسيطرة على الموقف. وتم تقييد حركة المرور جزئيا في الشوارع القريبة من المقر.

e742cb0f4f.jpg

وتم إرسال نحو 150 مسؤولًا لتنفيذ مذكرة توقيف يون، بما فيهم 30 مسؤولًا من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين و120 محققًا من الشرطة.

وتعهد يون الأربعاء الماضي في رسالة إلى أنصاره "بالقتال حتى النهاية" في تحدي واضح للتحقيق الجاري ضده بشأن فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وتجمع أنصاره بالقرب من المقر في الأيام الأخيرة للتعبير عن معارضة عزله وإيقاف توقيفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

خوفا على سلامتهم، المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولة اعتقال الرئيس المعزول - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق