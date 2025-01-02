عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:00 صباحاً - كشفت صحيفة “ذا صن” The Sun البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، عن محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا عن طريق السم، وذلك بعد سقوطه وهروبه إلى روسيا في شهر ديسمبر 2024.

محاولة اغتيال بشار الأسد بالسم في موسكو

وأكدت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشره كبير المراسلين الأجانب للصحيفة روبن بيري، أنه يُعتقد أن بشار الأسد، الرئيس السوري الهارب، تناول شيئًا ثم أصيب بنوبة من الألم المفاجئ "مغص"، حيث عاني بشار ألمًا مفاجئًا شديدًا وسعالًا عنيفًا، مع صعوبة في التنفس، لكن تم إخضاعه للعلاج في مسكنه الذي يقيم فيه، منذ رحيله لروسيا، بإحدى ضواحي موسكو.



وأكدت الصحيفة البريطانية أنه لا توجد أخبار أو تفاصيل أكثر عن الحادثة ولا عن وضعه الصحي، وأن هناك محاولة للتعتيم على محاولة اغتيال الرئيس السوري الهارب بشار الأسد في منفاه، حيث يُعتقد أن محاولة الاغتيال جرت بـ "السم".

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن أنباء محاولة اغتيال بشار الأسد بالسم، تأتي وسط شائعات عن سعي زوجته أسماء الأسد للطلاق، وذلك ما نفاه الكرملين.

جنرال روسي يكشف محاولة اغتيال بشار الأسد

وعن محاولة اغتيال بشار الأسد بالسم، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن هذه المحاولة ذكرها حساب الجنرال "إس في آر"، عبر الإنترنت، حيث يفترض أن الحساب يديره جاسوس سابق في روسيا، وأكد الحساب أن بشار الأسد أصيب بحالة الإعياء والآلام الشديدة "المغص" وعدم القدرة على التنفس يوم الأحد الماضي، الموافق 29 ديسمبر 2024.

حقيقة محاولة اغتيال بشار الأسد بالسم، كلمتك

ويزعم حساب الجنرال الروسي "إس في آر" أن بشار الأسد، 59 عامًا، طلب المساعدة الطبية، ثم بدأ على الفور بالسعال العنيف والاختناق، مشيرًا إلى "وجود أسباب للاعتقاد بأن ما حدث لبشار الأسد محاولة اغتيال وقعت له".

وقال الجنرال الروسي إن بشار الأسد "تلقى العلاج في شقته، وإن حالته الصحية استقرت يوم الاثنين، اليوم التالي لإصابته بالإعياء الشديد".

الغريب أن الجنرال الروسي يزعم أن التقارير أفادت بأن "الاختبارات أظهرت وجود سم في تحاليله"، وهو الأمر الذي لم يُتأكد منه، أو يعرف حقيقته بالفعل.

فلاديمير بوتين يحمي بشار الأسد، كلمتك

وأكدت صحيفة "ذا صن" أنه لم يتم الاستشهاد بأي مصادر أخرى، ولم يرد أي تأكيد في هذا الشأن من روسيا، كما أنها لم تعلق على ما تم تداوله من أنباء عن محاولة اغتيال بشار الأسد بالسم حتى الآن.

هروب بشار الأسد ومحاولة طلاق أسماء للعيش في لندن

جدير بالذكر أن بشار الأسد هرب من روسيا في الثامن من ديسمبر 2024، متوجهًا إلى روسيا هو وعائلته، حيث يعيش وعائلته في إحدى ضواحي موسكو تحت حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حقيقة طلاق أسماء الأسد من بشار، كلمتك

وانتشرت مزاعم أن زوجة بشار الأسد أسماء، 49 عامًا، مُنعت فعليًّا من العودة إلى المملكة المتحدة، التي ولدت فيها، وأنها لن تتمكن من العودة إلى وطنها بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها، وأنها تعيش وزوجها وأبناؤهما حاليًّا في المنفى في موسكو.

وأكدت "ذا صن" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صديق عائلة الأسد، طلب من بشار اللجوء إلى روسيا، عندما حاول وعائلته الهروب بشكل يائس في الشرق الأوسط، لكن إقامتهم في موسكو انتشرت تقارير تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة بشار تريد العودة إلى المملكة المتحدة، ولذلك تسعى إلى الطلاق من بشار الأسد، الأمر الذي نفاه الكرملين.

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