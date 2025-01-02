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ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

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ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:20 صباحاً - أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أن سيارة Cybertruck التي انفجرت في لاس فيجاس امتصت الانفجار وحدَّت من أضراره، وأنه يستحق "نوبل للسلام" على جودة صناعة سياراته.


وكتب رجل الأعمال الأمريكي في منصة "إكس": "اختار الأغبياء الأشرار السيارة الخطأ لشن العمل الإرهابي وفي الواقع، لقد احتوت هذه السيارة الكهربائية الانفجار ووجهته إلى الأعلى. وحتى الأبواب الزجاجية للردهة لم تتحطم".

وقال ماسك: "تسلا" مستمرة في حماية الأرواح.. أستحق جائزة نوبل للسلام".

وبعد الانفجار، لفت أحد مستخدمي مواقع التواصل إلى أن عرض عدد من وسائل الإعلام للحادث، قدم انطباعًا بأن الحريق اندلع تلقائيًّا بسيارة "تسلا" بما يضر بعلامة "تسلا" التجارية، واقترح أن يرفع ماسك دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام تلك.

ورد ماسك على المنشور قائلا: "ربما حان الوقت لذلك".

من جهتها، قالت شرطة لاس فيجاس مساء أمس الأربعاء إنها تحقق في حريق سيارة بالقرب من أبراج ترامب بعد انتشار فيديو للسيارة الكهربائية Cybertruck وهي تحترق.

وبحسب السلطات قتل شخص وأصيب 7 آخرون في الحريق.

كما لم يصف المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الحادث بأنه "هجوم إرهابي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذا الغرض.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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