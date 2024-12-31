بعد كمين بيت حانون، هذه حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، الإثنين.

والجندي القتيل هو الرقيب أورييل بيرتس (23 عاما) من كتيبة نيتسح يهودا.

وفقا لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.

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