سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، بأن السلطات قررت سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة.

وفي التفاصيل، صدر مرسوم رقم 217 لسنة 2024 بـ سحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية اليوم الأحد.

وتضمن المرسوم أسماء 2087 امرأة تم سحب الجنسية الكويتية منهن وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي، فهد يوسف، أعلن في 25 ديسمبر الشهر الجاري، أن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية سيتمتعون بكل مزاياها لحين وفاتهم.

وذكر اليوسف أن كل من سحبت جنسيته "سيمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وسيعامل معاملة الكويتي".

وتشن الكويت حملة منذ أشهر على الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المستندات وكذلك المزدوجين، وتم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.

وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنقية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية.

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