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مصرع 4 أشخاص جراء اصطدام مروحية بمستشفى في تركيا (فيديو) - أخبار كلمتك

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مصرع 4 أشخاص جراء اصطدام مروحية بمستشفى في تركيا (فيديو) - أخبار كلمتك

مصرع 4 أشخاص جراء اصطدام مروحية بمستشفى في تركيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:00 مساءً -  لقي ما لا يقل 4 أشخاص بينهم مسعفين مصرعهم اليوم، في حادث تحطم مروحية تابعة لوزارة الصحة في تركيا ، جراء اصطدامها بمبنى مستشفى في ولاية موجلا جنوبي البلاد.

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حادث تحطم مروحية في تركيا

ووفقًا لقناة "تي آر تي" التركية،  فقد اصطدمت المروحية بالطابق العلوي من المبنى ثم سقطت في باحة المستشفى وتحطمت إلى أجزاء.

وقال إدريس أكبييك، حاكم موجلا في جنوب غربي تركيا: إن المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها، ما أدى إلى مقتل طيارين وطبيب وموظف كانوا فيها.

 

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ولم يصب أحد داخل المبنى أو على الأرض، ويجري التحقيق في السبب الذي وقع وسط ضباب كثيف.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حطاما متناثرا في المنطقة خارج مبنى المستشفى، مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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