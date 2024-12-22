سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً - أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتليها أطلقوا وابلًا من الرصاص على قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل لمنزل أحد المقاتلين في طمون بالضفة.

اشتباكات بين سرايا القدس وجيش الاحتلال

وقالت سرايا القدس في بيانها: مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة في عدة محاور في طمون.

سرايا القدس تسقط مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية بغزة

وذكرت سرايا القدس، في وقت سابق، أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها، أن مقاتليها ألقوا قنابل يدوية صهيونية الصنع صوب جنود بجوار ناقلة جند أوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا.

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أجهز المقاومون على 3 جنود بجيش الاحتلال طعنا بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي.. اقتحم نفس المقاومين منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى، وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر”.

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