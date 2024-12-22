المغرب يستعد لبيع شيكولاتة ودقيق وقهوة من مستخلصات القنب الهندي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن المغرب يستعد لتسويق شكولاتة ودقيق وقهوة من مستخلصات القنب الهندي، نبات مخدر يُعرف باسم الحشيش أو الماريجوانا، حيث تم الترخيص لـ12 مكملًا غذائيًا جديدًا منتجًا من نبات القنب الهندي المخدر، ستضاف إلى تسعة أخرى مرخصة منذ أبريل 2024.

المغرب ترخص لإنتاج 12 مكملًا غذائيًا من القنب الهندي

وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية الإلكترونية أن حصلت على تقارير تشير إلى استمرار إنتاج منتجات من القنب الهندي، الذي وصفته بـ "القانوني"؛ وتم الترخيص لـ12 مكملا غذائيًا جديدًا في المغرب منتج من القنب الهندي، ويتم حاليًا تصنيع منتجات غذائية مثل الشكولاتة من القنب الهندي، الذي يوصف في المغرب بـ "الزراعة القانونية".

قهوة ودقيق من القنب الهندي، كلمتك

وأكدت صحيفة "هسبريس" أنها حصلت على معطيات من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، كشفت فيها أنه تم الترخيص لـ12 مكملًا غذائيًا جديدًا منتجًا من القنب الهندي، مؤكدة أن هذه المكملات ستضاف إلى تسعة أخرى مرخصة منذ أبريل الماضي، وبالتالي يصبح مجموع المكملات الغذائية من القنب الهندي، نفس الصناعة المغربية التي سيتم تداولها في الأسواق، هو 21 مكملًا غذائيًا.

وأشارت إلى أنه يتم، أيضًا، العمل على صناعة مواد غذائية من القنب الهندي، مثل القهوة والدقيق والشكولاتة، وبالأساس من مادة (CBD)، التي وصفوها بـ "غير المخدرة"، من المنتظر أن تخرج إلى الأسواق في القريب العاجل، بحسب تأكدات مصادر لـ "هسبريس".

الترويج لمنتجات القنب الهندي في العالم

وكشفت مصادر "هسبريس" أن ترويج هذه المنتجات، المنتجة من القنب الهندي، مستمرة على الصعيد العالمي؛ حيث تم مؤخرًا تسجيل 10 منتجات مغربية، من منتجات القنب الهندي، في كل من فرنسا وألمانيا، ويستعد آخر لتسجيل منتجاته بكل من بولونيا وبلجيكا، ويسعى منتج ثالث للانفتاح على السوق الإفريقية، وتسجيل منتجاته في خمس دول فيها.

القنب الهندي في المغرب، كلمتك

وذكرت "هسبريس" أن شركة مغربية تمكنت من صناعة أول دواء من القنب الهندي، وهذا الدواء متعلق بعلاج مرض الصرع، مؤكدة أنه سيتم تسويقه في القريب العاجل.

وأكدت "هسبريس" على وجود أربع شركات أخرى تعمل على إنتاج أدوية مصنوعة من القنب الهندي، وتعمل حاليًا في مراحل متقدمة جدًا.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن العاملين في مجال إنتاج بعض المنتجات من القنب الهندي، يعملون اليوم على ترويج القنب الهندي الطبي، المصنوع بصنف "البلدية" المغربي، وإدخاله للأسواق العالمية.

وتسيطر "البلدية" على القنب الهندي المزروع هذه السنة بحوالي الثلثين، مقابل تلك التي يتم إنتاجها من البذور المستوردة، وتُوجه بالأساس للإنتاج الصيدلاني والطبي.

زراعة أكثر من 2500 هكتار من القنب الهندي بالمغرب

وأشارت الوكالة الوطنية إلى شرط تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، للحصول على عدد من الشواهد، ومراقبة المنتج بشكل صارم من قبل مختبرات مرخص لها بتدقيق محتويات القنب الهندي القانوني.

مكملات غذائية من القنب الهندي بالمغرب، كلمتك



وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن من بين الشهادات التي تؤكد الوكالة ضرورة التوفر عليها، لدى أي منتج، وشهادة "الممارسات الفضلى"، مؤكدًا أنها شهادة ضرورية من أجل التسويق وطنيًا ودوليًا، يمنحها مكتب خاص معترف به لهذه المنتجات.

وأكدت الصحيفة المغربية أنه خلال الموسم الحالي تمت زراعة أكثر من 2500 هكتار من القنب الهندي "القانوني"، مقابل 286 هكتارًا في العام الماضي 2023، كما تم منح تراخيص إلى 170 تعاونية، مقابل 32 تعاونية فقط العام الماضي، ومنح تراخيص إلى أكثر من 2700 مزارع، مقابل 430 مزارعًا مغربيًا العام الماضي.



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