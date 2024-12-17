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محلل سياسي: كل المؤشرات تتجه لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

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محلل سياسي: كل المؤشرات تتجه لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

محلل سياسي: كل المؤشرات تتجه لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن كل المؤشرات تتجه إلى توقيع صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل وجود ضغط شديد على الطرفين خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بضرورة إبرام صفقة بأسرع ما يمكن، وهذا ما أكد عليه خلال اتصاله الهاتفي بالأمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

ضغط أمريكي لإتمام صفقة تبادل الأسرى

وأضاف «التلولي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يمضي قدما نحو الموافقة على الترتيبات النهائية لصفقة تبادل الأسرى.

وتابع، هناك ضغط خارجي كبير على حكومة نتنياهو لتوقيع صفقة التبادل، لاسيما من الإدارة الأمريكية المقبلة والحالية أيضا، فضلا عن الضغوطات الإقليمية والعربية والوسطاء على رأسهم مصر.

 

تنازلات حركة حماس 

وتابع بأن مصر تسعى إلى نزع الذرائع من يد نتنياهو لاستمراره في تلك الحرب الطويلة التي استنزفت الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن حركة حماس قدمت العديد من التنازلات من أجل إتمام صفقة وقف الحرب بغزة بسبب الضغوطات التي تواجهها والتطورات الحادثة في المنطقة وفقدانها لحلفائها بالإقليم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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