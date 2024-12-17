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كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد جنود الاحتلال، وإسرائيل تتحدث عن حادث صعب - أخبار كلمتك

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كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد جنود الاحتلال، وإسرائيل تتحدث عن حادث صعب - أخبار كلمتك

كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد جنود الاحتلال، وإسرائيل تتحدث عن حادث صعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، تفجير منزل مفخخ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة 11 جنديًا إسرائيليًا.

بيان القسام حول عملية نوعية ضد الاحتلال فى جباليا

وأوضحت كتائب القسام، أن التفجير جاء ضمن عملياتها المتواصلة لاستهداف قوات الاحتلال في القطاع، مشيرة إلى أن عناصرها نفذوا العملية بعد استدراج القوات الإسرائيلية إلى الموقع المستهدف.

فى ذات السياق أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث أمني وصفته بالصعب لجنود الجيش المتوغلين في شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "قوة من الجيش وقعت في كمين بمنطقة جباليا شمال غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيانين منفصلين، إيقاع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في منطقة جباليا شمال قطاع غزة

حماس تتحدث عن تنازلات لإبرام صفقة التبادل 

وعلى صعيد صفقة التبادل، فيما قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى ممكن إذا توقفت دولة الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

ومساء أمس، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الأسرى إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى محادثة وصفها بالـ"جيدة للغاية" مع نتنياهو.

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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