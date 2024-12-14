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الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

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الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك عوامل تدفع إلى زيادة نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وخاصًة في الفترة بين شهري نوفمبر ومارس من كل عام.

انتشار الفيروسات 

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الطقس البارد يشجع الأشخاص على الوجود في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية، وهذه بيئة أكثر سهولة لانتشار الفيروسات، وإصابة الإنسان بها.

 

انتشار الفيروسات التنفسية لهذا السبب

وتابع: «نقص التعرض للشمس يؤدي إلى نقص فيتامين د وقد يؤدي إلى نقص المناعة وبالتالي هذه الفترة موائمة لانتشار الفيروسات التنفسية والتي تصيب الجهاز التنفسي وهي الأنفلونزا ومتحورتاها»، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يشير إلى أن معدلات الإصابة أعلى من العام الماضي وأنه لا يوجد أيَضًا فيروسات تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الوفاة.

4 عوامل تسبب انتشار الفيروسات التنفسية في الشتاء

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مفاجأة بشأن إصابات الفيروسات التنفسية

ولفت إلى أن وحدات الترصد تشير إلى أن معدلات الإصابة ودخول المستشفيات أقل من العام الماضي.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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