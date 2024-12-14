الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - احتشد الآلاف من المتظاهرين أمام البرلمان البريطاني مساء اليوم السبت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

 

تظاهرات أمام البرلمان البريطاني دعما لغزة

وتشهد ساحة البرلمان البريطاني في وستمنستر بلندن، والمدن البريطانية المختلفة، اليوم السبت، اعتصاما للتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ودعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB)، بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين، وتحالف ائتلاف "أوقفوا الحرب"، وحملة "نزع السلاح النووي"، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والجالية الفلسطينية والعربية وكل مؤيدي القضية الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام.

وأكد المنتدى في دعوته أن "الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وعملية التطهير العرقي والتهجير القسري المتواصلة في شمال القطاع، هي جزء من سلسلة الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948".

وأضاف المنتدى أن "الحكومة البريطانية، بقيادة كير ستارمر، منشغلة بحماية رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة، بدلا من العمل على تقديمه للعدالة".

ويواصل جيش الاحتلال  الإسرائيلي الحرب على غزة.

 وسقط عدد من الشهداء في قصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء الحرب ناهزت 45 ألفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حماس وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضات وإعلام عبري يكشف آخر التطورات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق