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بايدن: سقوط نظام بشار الأسد من أعمال العدالة - أخبار كلمتك

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بايدن: سقوط نظام بشار الأسد من أعمال العدالة - أخبار كلمتك

بايدن: سقوط نظام بشار الأسد من أعمال العدالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:52 صباحاً - سقوط نظام بشار الأسد، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سقوط نظام بشار الأسد بأنه "عمل أساسي من أعمال العدالة".

وقال بايدن في منشور على حاسبه بمنصة "إكس، اليوم الإثنين: "وأخيرًا، سقط نظام الأسد.. إن سقوط هذا النظام هو عمل أساسي من أعمال العدالة".

وأضاف أنها "لحظة فرصة تاريخية للشعب السوري الذي طالت معاناته لبناء مستقبل أفضل لبلده.

— President Biden (@POTUS)

واستطرد بايدن قائلًا: "إنها أيضًا لحظة خطر وعدم اليقين".

ويوم أمس الأحد، أعلن بايدن أن بلاده ستعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية، موضحًا أنه سيتحدث إلى زعماء المنطقة في الأيام المقبلة وسيرسل مسؤولين من الإدارة، بهذا الخصوص.

وطالب جميع قوى المعارضة السورية المشاركة في العملية السياسية.

ووصف بايدن ما تشهده سوريا بأنه يمثل نقطة تحول، قائلًا "إن الوضع محفوف بالمخاطر، لكن يمكن استخدامه من أجل مستقبل أفضل".

وأشار إلى أن إدارته اتبعت خلال السنوات الماضية سياسة فرض عقوبات على بشار الأسد "لأنه لم ينخرط في عملية سياسية جدية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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