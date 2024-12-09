بايدن: سقوط نظام بشار الأسد من أعمال العدالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:52 صباحاً - سقوط نظام بشار الأسد، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سقوط نظام بشار الأسد بأنه "عمل أساسي من أعمال العدالة".

وقال بايدن في منشور على حاسبه بمنصة "إكس، اليوم الإثنين: "وأخيرًا، سقط نظام الأسد.. إن سقوط هذا النظام هو عمل أساسي من أعمال العدالة".

وأضاف أنها "لحظة فرصة تاريخية للشعب السوري الذي طالت معاناته لبناء مستقبل أفضل لبلده.

At long last, the Assad regime has fallen.



The fall of this regime is a fundamental act of justice.



It is a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their country.



It is also a moment of risk and uncertainty. — President Biden (@POTUS) December 8, 2024

— President Biden (@POTUS)

واستطرد بايدن قائلًا: "إنها أيضًا لحظة خطر وعدم اليقين".

ويوم أمس الأحد، أعلن بايدن أن بلاده ستعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية، موضحًا أنه سيتحدث إلى زعماء المنطقة في الأيام المقبلة وسيرسل مسؤولين من الإدارة، بهذا الخصوص.

وطالب جميع قوى المعارضة السورية المشاركة في العملية السياسية.

ووصف بايدن ما تشهده سوريا بأنه يمثل نقطة تحول، قائلًا "إن الوضع محفوف بالمخاطر، لكن يمكن استخدامه من أجل مستقبل أفضل".

وأشار إلى أن إدارته اتبعت خلال السنوات الماضية سياسة فرض عقوبات على بشار الأسد "لأنه لم ينخرط في عملية سياسية جدية".

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