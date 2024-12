بايدن: سقوط نظام بشار الأسد من أعمال العدالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:52 صباحاً - سقوط نظام بشار الأسد، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سقوط نظام بشار الأسد بأنه "عمل أساسي من أعمال العدالة".

وقال بايدن في منشور على حاسبه بمنصة "إكس، اليوم الإثنين: "وأخيرًا، سقط نظام الأسد.. إن سقوط هذا النظام هو عمل أساسي من أعمال العدالة".

وأضاف أنها "لحظة فرصة تاريخية للشعب السوري الذي طالت معاناته لبناء مستقبل أفضل لبلده.

At long last, the Assad regime has fallen.



The fall of this regime is a fundamental act of justice.



It is a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their country.



It is also a moment of risk and uncertainty.