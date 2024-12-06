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استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمال غزة - أخبار كلمتك

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استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمال غزة - أخبار كلمتك

استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً -  استشهد أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب عدد من المدنيين بجروح جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وفقًا لما أفاد به مراسل الجزيرة. 

يذكر أن التصعيد المستمر يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وسط دعوات دولية لوقف استهداف المدنيين.

 

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة والضفة الغربية

 قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد أي صيغة مقبولة دوليًّا أو في الداخل الإسرائيلي لبقاء إسرائيل بحكم عسكري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يرتبط بأسباب مركزية.

 

هدف نتنياهو

وأضاف «دياب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن الهدف الأول والأساسي  لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له علاقة بالداخل الإسرائيلي وينقسم إلى شقين.

 

صفقة تبادل الأسرى

 ولفت إلى أن أحد هاتين الشقين تتمثل في مواصلة تماسك الائتلاف الحاكم لاسيما من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إذ أنه في حال موافقة نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى دون وضع نقاط إضافية يعطي بها أملا لليمين المتطرف والاستيطان لن تبقى مثل هذه الحكومة.

وتابع: «نتنياهو لا يريد رؤية حماس في غزة، ولا يريد السلطة الفلسطينية أو كيان فلسطيني من الممكن أن يعبر في المستقبل عن حل القضية الفلسطينية ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، لذا فإن نتنياهو يذهب إلى السيطرة الأمنية وطرح كل الأوراق الموجودة بهذا الخصوص لهدف إسرائيلي داخلي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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