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حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية (فيديو) - أخبار كلمتك

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حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية (فيديو) - أخبار كلمتك

حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:47 صباحاً - نشب حريق ضخم، فجر اليوم الجمعة، في كنس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية، بحسب "فرانس برس".

واندلع الحريق في كنيس "آداس إسرائيل" في ضاحية ريبونليا جنوبي شرق ملبورن قرابة الساعة الرابعة فجرًا وشارك في إخماده 60 إطفائيًا كافحوا النيران حوالى ساعة كاملة من الوقت.

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وقال عضو مجلس إدارة الكنيس بنيامين كلاين إن عددًا قليلًا من المصلين كانوا جالسين في الداخل عندما اندلع الحريق.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "سمعوا قرقعة قوية"، مؤكدًا أن مجهولين سكبوا سائلًا سريع الاشتعال داخل المعبد وأضرموا النار فيه.

وأبدى كلاين ارتياحه لأن أحدًا لم يصب في الحريق. وقال "لو حدث هذا بعد ساعة، لكان هناك مئات الأشخاص في الداخل".

وأوضح أن المصلين "هربوا من الجزء الخلفي من الكنيس"، مؤكدًا أن أحدهم أصيبت يده بحرق أثناء فراره.

وبحسب كلاين فإن "الحريق كان ضخمًا. لقد دُمّر الداخل بالكامل" بما فيه من كتب وأثاث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة فرق الإطفاء وهي تكافح النيران.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أنّها فتحت تحقيقا في الحريق.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان: "لم يصب أحد بأذى في الحادثة، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالكنيس".

وسارع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى التنديد بـ"حريق متعمّد"، مؤكدا أنه يدين الهجوم "بشكل لا لبس فيه".

وأكد ألبانيزي أن معاداة السامية "لا مكان لها إطلاقًا في أستراليا"، مشددًا على أن "هذا العنف والترهيب والتدمير في مكان للعبادة أمر شائن"، وأضاف أن الشرطة الفيدرالية ستساعد شرطة ولاية فيكتوريا في التحقيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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