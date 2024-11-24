من إسكان بديل إلى وجهة استثمارية واعدة، طرح 48 فدانًا بمطار إمبابة للمستثمرين - أخبار كلمتك

من إسكان بديل إلى وجهة استثمارية واعدة، طرح 48 فدانًا بمطار إمبابة للمستثمرين - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

القبض على شاب يرتدي زي نسائي - أخبار كلمتك

القبض على شاب يرتدي زي نسائي - أخبار كلمتك

جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالقاهرة - أخبار كلمتك

جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالقاهرة - أخبار كلمتك

«العربي الناصري»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

«العربي الناصري»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي - أخبار كلمتك

رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب ينتصر لمبادئ العدالة الناجزة - أخبار كلمتك

رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب ينتصر لمبادئ العدالة الناجزة - أخبار كلمتك

توجيه حكومي عاجل بشأن أرض مطار إمبابة شمال الجيزة - أخبار كلمتك

توجيه حكومي عاجل بشأن أرض مطار إمبابة شمال الجيزة - أخبار كلمتك

باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - ‏انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية اليمنية، وبناء على طلب دولة العراق وتأييد عدد من الدول العربية.

التهديدات الإسرائيلية ضد العراق

‏‎ويعقد الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث كيفية التعامل العربي مع التهديدات الإسرائيلية ضد العراق. 

‏‎وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا عراقيا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول الأعضاء للتشاور والاتفاق على عقد الدورة، مشيرًا إلى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي.  

العراق ‏تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي‎

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد، مساء أمس الجمعة، أن بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي وأنها لم ترد على تلك الرسائل.

‏‎وحمل وزير الخارجية الإسرائيلي، "جدعون ساعر"، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث على أراضيها، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط ما وصفهم بـ"الميليشيات الموالية لإيران" في العراق، وسط أحاديث إعلامية إسرائيلية بوجود خطة لاستهداف الفصائل المسلحة في العراق. 

ووجهت الخارجية العراقية رسائل رسمية إلى كل من مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ردا على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حزب الله يقصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في المطلة والخيام - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق