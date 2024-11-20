أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:40 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إن تركيا رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب29” في أذربيجان، مما يسلط الضوء على موقف أنقرة وسط حالة من التوتر مع إسرائيل.

وأضاف أردوغان للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في البرازيل “لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب. اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى”.

وألغى هرتسوج الزيارة في نهاية المطاف.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية “في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر رئيس الدولة إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان”.

وشنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة قبل عام وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد اكثر من 43 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل للتشاور بعد اندلاع حرب غزة، لكنها لم تقطع علاقاتها رسميا معها ولا تزال سفارتها مفتوحة وعاملة.

وقال أردوغان عن زيارة هرتسوج إلى باكو «لكنني لا أعرف بصراحة ما إذا كان قادرا على الذهاب أم لا».

وأضاف «نحن، في تركيا، مضطرون في بعض المسائل إلى اتخاذ موقف، وسنواصل فعل ذلك».

والإثنين قبل الماضي، قال أردوغان، إنه يجب على الدول الإسلامية فرض حظر على إسرائيل وإنهاء التجارة معها وعزلها دوليًّا إذا لم توقف عدوانها.

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض،، إنه استشهد حتى الآن 50 ألف فلسطيني 70% منهم أطفال ونساء في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها تعمل على إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين إلى بلادهم.

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