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واشنطن تعترف بزعيم المعارضة أوروتيا رئيسيا لفنزويلا وكراكاس ترد - أخبار كلمتك

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واشنطن تعترف بزعيم المعارضة أوروتيا رئيسيا لفنزويلا وكراكاس ترد - أخبار كلمتك

واشنطن تعترف بزعيم المعارضة أوروتيا رئيسيا لفنزويلا وكراكاس ترد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:52 صباحاً - اعترفت الولايات المتحدة، بزعيم المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا "رئيسًا منتخبًا" لـ فنزويلا، في خطوة وصفتها كراكاس بأنها "سخيفة".

 

وجاء في منشور لوزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر منصة إكس: "لقد قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 يوليو وجعل (جونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب"، لافتا إلى أنّ "الديمقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين"، بحسب "فرانس برس".

وسارعت فنزويلا إلى الرد، وقالت إن اعتراف واشنطن بأوروتيا رئيسًا منتخبًا لفنزويلا خطوة "سخيفة".

وتؤكد المعارضة الفنزويلية أن مادورو هُزم على يد إدموندو جونزاليس أوروتيا الذي لجأ إلى إسبانيا في سبتمبر بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، بناء على ما وصفته المعارضة بـ"تهم ملفقة"، لكن نيكولاس مادورو يؤكد أنه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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