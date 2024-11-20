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ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

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ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:04 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة الأمريكي في إدارة ترامب التي ستتولى المهام في يناير بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

وكشف ترامب عن انضمام مدير شركة "كانتور فيتزجيرالد" الاستثمارية هوارد لوتنيك إلى إدارته كوزير للتجارة في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء.

يذكر أن هوارد لوتنيك البالغ 63 عامًا من العمر يعمل في وول ستريت منذ أكثر من 30 عامًا، والتحق بشركة "كانتور فيتزجيرالد" في عام 1983، بعد تخرجه في كلية هافرفورد الخاصة في ولاية بنسلفانيا.

وأصبح لوتنيك رئيسًا للشركة في عام 1996، وحسب آخر المعلومات التي تم الكشف عنها، كان لوتنيك يمتلك حصة 60% في شركته في عام 2018، حيث كانت قيمتها تقدر بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار.

وكان لوتنيك يجمع التبرعات لحملتي ترامب أثناء انتخابات 2020 و2024. وكان يعبر عن تأييده لسياسات ترامب في مجال الرسوم والتعريفات.

ويعرف عنه كذلك أنه نجا من الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001، حيث يقع مكتب لشركته. وقتل 658 موظفا في شركته في الهجوم، بمن فيهم أخوه الأصغر غاري لوتنيك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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