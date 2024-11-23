ترامب يرشح رجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:16 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيرشح المستثمر ورجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية.

وقال ترامب في حسابه على موقع Truth Social: "يسعدني للغاية ترشيح سكوت بيسنت ليكون وزير الخزانة التاسع والسبعين. ويحظى سكوت بالاحترام باعتباره أحد كبار المستثمرين الدوليين والاستراتيجيين الجيوسياسيين والاقتصاديين في العالم"، معتبرا أن "سيرة سكوت هي سيرة الحلم الأمريكي".

وأضاف أن سكوت "لطالما كان مناصرا قويا لأجندة "أمريكا أولا"، وتابع: "في عشية الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، سيساعدني سكوت على إدخال الولايات المتحدة في عصر ذهبي جديد، حيث نعمل على تعزيز مكانتنا كاقتصاد رائد في العالم، ومركز للابتكار وريادة الأعمال، ووجهة لرأس المال، مع الحفاظ دائما وبدون أدنى شك على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية للعالم".

وأكد ترامب: "بعكس الإدارات السابقة، سنضمن عدم تخلف أي أمريكي عن الركب في الطفرة الاقتصادية القادمة"، مضيفا أن "بيسنت سيقود هذا الجهد نيابة عني وعن شعب الولايات المتحدة".

وكان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.

تخرج بيسنت في جامعة ييل، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية (إس إف إم)، وتركها مرة أولى في عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص.

وبعد فشله في البداية، عاد إلى (إس إف إم) عام 2011 قبل أن يستقيل مرة أخرى ليطلق مجموعة «كي سكوير جروب».

وسيؤدي دورا أساسيا على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية.

وسيتعين على بيسنت خصوصا زيادة وإدامة التخفيضات الضريبية التي تحققت خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021) والتي ستنتهي في عام 2025.

كما ستكون مهمته إدارة خفض العجز العام، والسيطرة على الدين الفدرالي الذي يبلغ 36.000 مليار دولار، وعلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك الصين.

كذلك، سيؤدي دورا مهما في السيطرة على مؤسسات الإشراف المالي مثل الاحتياطي الفدرالي، وهو من أشد المدافعين عن دور أكبر للسلطة السياسية في عملية صنع القرار في هذه المؤسسة.



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