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بعد نتنياهو وجالانت، إسرائيل تخشى أمر اعتقال ضد هليفي - أخبار كلمتك

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بعد نتنياهو وجالانت، إسرائيل تخشى أمر اعتقال ضد هليفي - أخبار كلمتك

بعد نتنياهو وجالانت، إسرائيل تخشى أمر اعتقال ضد هليفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 02:25 صباحاً - قالت هيئة البث العبرية "كان"، اليوم السبت، إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تلجأ دول غربية إلى تجميد صفقات الأسلحة، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، مع وجود مخاوف أخرى من أوامر اعتقال إضافية قد تصدر في الأيام المقبلة ضد قائد الجيش هيرتسي هليفي وضباط كبار.

ونقلت الهيئة عن مسؤول كبير لم تسمه، أن “ إسرائيل” تخشى أن تتخذ الدول خطوات إلى تجميد الأسلحة، حتى بطريقة غير علنية، عبر تأخير الصفقات أو تجميدها".

ويرى المسؤول أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يمكن أن يتجنب أوامر الاعتقال لو لم يرفض تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب في غزة".

ويعتقد المسؤولون، وفق الهيئة، أن "الأوان فات" لإنشاء لجنة، في ظل صعوبة دفع المحكمة نحو التراجع عن مذكرات الاعتقال.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الهيئة عن وجود مخاوف في المؤسسة الأمنية من صدور أوامر اعتقال سرية، موجودة في لاهاي، ولم تصدر بعد، بحق ضباط وقادة كبار، قد تتضمن رئيس الأركان هرتسي هليفي.

وبعد أكثر من سنة على الحرب في غزة، أثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل عبر إصدارها الخميس مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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بعد نتنياهو وجالانت، إسرائيل تخشى أمر اعتقال ضد هليفي - أخبار كلمتك

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