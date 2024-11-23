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يحدث الآن، غارات إسرائيلية عنيفة تهز بيروت وسقوط شهداء وجرحى (صور) - أخبار كلمتك

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يحدث الآن، غارات إسرائيلية عنيفة تهز بيروت وسقوط شهداء وجرحى (صور) - أخبار كلمتك

يحدث الآن، غارات إسرائيلية عنيفة تهز بيروت وسقوط شهداء وجرحى (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:37 صباحاً - سمع دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم السبت، هزت العاصمة بيروت جراء غارات إسرائيلية.

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وفيما لم تتضح التفاصيل بعد، فقد سمعت أصوات 5 انفجارات، وأفيد بأن الضربة في شارع فتح الله في منطقة البسطة.

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وأفادت “روسيا اليوم” بسقوط قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية عنيفة على مبنى سكني في منطقة البسطة في العاصمة بيروت.

 كما نقلت رويترز عن مصادر أمنية لبنانية: 4 صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي إسرائيلي على وسط بيروت.

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بينما أفادت سكاي نيوز عربية أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا وسط بيروت

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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