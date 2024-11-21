الإمدادات مستمرة، الشيوخ الأمريكي يفشل في عرقلة بيع أسلحة لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:29 صباحاً - عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومع استمرار التصويت، عارض 59 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.

وأيد مشروع القانون 15 عضوًا.

من قدم مشروع القرار؟

ومشروع القانون قدمه السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أفشل إقراره.

وقال ساندرز في بيان سابق: "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

فيما أكد السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، أنه "يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي".

وكان المؤيدون يأملون أن تشجع القرارات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.

ما الأسلحة المستهدفة؟

وكان من شأن 2 من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس).

أما القرار الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.

وتصنع شركة بوينج أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).

هل يستطيع الكونجرس وقفها؟

ويمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.

ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونجرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات.

وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وصار القطاع معرضا لخطر المجاعة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 44 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرًا.



كلمتك أمريكي وإدانات فلسطينية

في سياق متصل، استخدمت واشنطن مساء أمس الأربعاء حق النقض «كلمتك» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف الحرب في غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الكلمتك سببه عدم ربط وقف إطلاق النار في غزة بتحرير الرهائن.

وأضافت أن حجم الضحايا في غزة كارثي، ولذلك نطالب إسرائيل بفعل المزيد لتجنب استمرار ذلك، زاعمة أنها تواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة.

وأكملت الخارجية الأمريكية قائلة إنها تريد رؤية المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة في حرب غزة.

وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل تعهدت للولايات المتحدة بعدم تهجير الفلسطينيين في شمال القطاع أو تجويعهم.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن للكلمتك بمجلس الأمن ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أن استخدام واشنطن للكلمتك يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

من جهتها أدانت حركة حماس الكلمتك الأميركي، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة وإنقاذ شعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، بغطاء أمريكي، على مدى شهور الحرب وخاصة في الشمال.

وأضافت الحركة أن الكلمتك الأمريكي يثبت أن الولايات المتحدة شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما.

بدورها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استخدام الإدارة الأمريكية للكلمتك في مجلس الأمن قائلة إن الكلمتك الأمريكي يدل دلالة واضحة على أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة وتشرف على كل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

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