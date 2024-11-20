إصابات جراء عدوان إسرائيلي على تدمر بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن هناك أنباء عن إصابات جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وكانت الوكالة أفادت قبل ذلك بسماع دوي انفجارات في محيط تدمر.

وفي وقت سابق زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم، وصول نحو40 ألف مقاتل عربي من سوريا والعراق واليمن، إلى الجولان، انتظارا لدعوة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، لمشاركتهم فى القتال.

وصول 40 ألف مقاتل من اليمن والعراق وسوريا إلى الجولان

وقال الجيش الإسرائيلي بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألفا من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان وينتظرون دعوة نصر الله للقتال.

ونقلت هآرتس عن مسئولين أمنيين إسرائيليين قولهم: رغم أن الـ40 ألفا من المقاتلين ليسوا من النخبة فإن الوضع لا يزال مقلقا.

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وكلفت مسئولا أمنيا رفيعا، بحسب وصف الصحيفة العبرية، إلى أن وجود المقاتلين أمر خطير، وسنتدخل بسوريا لنوضح للرئيس السوري بشار الأسد، أننا لن نقبل وجودهم بهذا المكان.

وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة، نحن في حرب يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أوسع بكثير ولا يمكننا العمل في جبهة واحدة.

ونقلت هآرتس في ذات التقرير تقديرات المؤسسة الأمنية، التي تشير إلى أن حزب الله اللبناني، لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، وامتلاك الحزب قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل.

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