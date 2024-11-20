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إصابات جراء عدوان إسرائيلي على تدمر بسوريا - أخبار كلمتك

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إصابات جراء عدوان إسرائيلي على تدمر بسوريا - أخبار كلمتك

إصابات جراء عدوان إسرائيلي على تدمر بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها اليوم الأربعاء،  أن هناك أنباء عن إصابات جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وكانت الوكالة أفادت قبل ذلك بسماع دوي انفجارات في محيط تدمر.

وفي وقت سابق زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم، وصول نحو40 ألف مقاتل عربي من سوريا والعراق واليمن، إلى الجولان، انتظارا لدعوة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، لمشاركتهم فى القتال.

وصول 40 ألف مقاتل من اليمن والعراق وسوريا إلى الجولان

وقال الجيش الإسرائيلي بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألفا من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان وينتظرون دعوة نصر الله للقتال.

ونقلت هآرتس عن مسئولين أمنيين إسرائيليين قولهم: رغم أن الـ40 ألفا من المقاتلين ليسوا من النخبة فإن الوضع لا يزال مقلقا.

 

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وكلفت مسئولا أمنيا رفيعا، بحسب وصف الصحيفة العبرية، إلى أن وجود المقاتلين أمر خطير، وسنتدخل بسوريا لنوضح للرئيس السوري بشار الأسد، أننا لن نقبل وجودهم بهذا المكان.

وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة، نحن في حرب يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أوسع بكثير ولا يمكننا العمل في جبهة واحدة.

ونقلت هآرتس في ذات التقرير تقديرات المؤسسة الأمنية، التي تشير إلى أن حزب الله اللبناني، لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، وامتلاك الحزب قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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