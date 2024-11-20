سفير مصر السابق بروسيا: بوتين لن يوقف الحرب في أوكرانيا حتى لو تدخل ترامب لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:32 صباحاً - قال السفير علاء الحديدي، سفير مصر السابق بروسيا، إن القرار في روسيا لا يتخذ بشكل انفرادي مثلما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه أهداف، وهو صاحب قرار وقف الحرب في أوكرانيا، وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موقف روسيا وقوة ترامب

وتابع "الحديدي" خلال حديثه ببرنامج "المشهد"، المذاع على قناة"ten"، أن هناك حديثًا على أن "ترامب" سيُوقف الحرب الروسية الأوكرانية من خلال صفقة، مع إغفال ما تريده روسيا من السيطرة على 4 قطاعات كاملة في أوكرانيا، وهذا لم تفعله موسكو حتى الآن، وأي محاولة لوقف الحرب بدون تحقيق هذه الأهداف، فلن يحدث.

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تغيير العقيدة النووية الروسية

وأضاف أن تغيير العقيدة النووية هدفه إفهام الغرب بأن موسكو ماضية في تحقيق الأهداف المعلنة بدون أي تناول، حتى لو اضطرت لاستخدام السلاح النووي، خاصة الأسلحة النووية التكتيكية.

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