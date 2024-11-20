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سفير مصر السابق بروسيا: بوتين لن يوقف الحرب في أوكرانيا حتى لو تدخل ترامب لهذا السبب - أخبار كلمتك

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سفير مصر السابق بروسيا: بوتين لن يوقف الحرب في أوكرانيا حتى لو تدخل ترامب لهذا السبب - أخبار كلمتك

سفير مصر السابق بروسيا: بوتين لن يوقف الحرب في أوكرانيا حتى لو تدخل ترامب لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:32 صباحاً - قال السفير علاء الحديدي، سفير مصر السابق بروسيا، إن القرار في روسيا لا يتخذ بشكل انفرادي مثلما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه أهداف، وهو صاحب قرار وقف الحرب في أوكرانيا، وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

 

موقف روسيا وقوة ترامب

وتابع "الحديدي" خلال حديثه ببرنامج "المشهد"، المذاع على قناة"ten"، أن هناك حديثًا على أن "ترامب" سيُوقف الحرب الروسية الأوكرانية من خلال صفقة، مع إغفال ما تريده روسيا من السيطرة على 4 قطاعات كاملة في أوكرانيا، وهذا لم تفعله موسكو حتى الآن، وأي محاولة لوقف الحرب بدون تحقيق هذه الأهداف، فلن يحدث. 

 

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تغيير العقيدة النووية الروسية 

وأضاف أن تغيير العقيدة النووية هدفه إفهام الغرب بأن موسكو ماضية في تحقيق الأهداف المعلنة بدون أي تناول، حتى لو اضطرت لاستخدام السلاح النووي، خاصة الأسلحة النووية التكتيكية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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