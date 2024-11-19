حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال بالمسيرات الانقضاضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:27 مساءً - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بوابة العمرا جنوب مدينة الخيام بالمسيرات الانقضاضية.

مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا وإصابة 781 آخرين بجروح خطِرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطِرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنًا باهظًا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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