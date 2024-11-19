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محلل سياسي يكشف مخططا شيطانيا تنفذه إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

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محلل سياسي يكشف مخططا شيطانيا تنفذه إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف مخططا شيطانيا تنفذه إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن قطاع غزة يُعاني من جراحه العميقة، بعد مرور أكثر من 400 يوم، حيث فقد 44,000 شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، ومئات الآلاف من المشردين.

سياسة التجويع والقتل الجماعي

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يعد هناك أي ثقة لدى الشعب الفلسطيني، سواء في الشارع أو بين النخبة في أي قرار قد يُتخذ ضد إسرائيل، فإسرائيل مستمرة في سياساتها الممنهجة التي تستهدف التجويع والقتل الجماعي، ليس فقط من خلال القذائف، بل عبر حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة.

استمرار إسرائيل في حصار الشعب الفلسطيني 

وقال: إذا كانت إسرائيل تخشى العقاب، لما استمرت في عدوانها حتى الآن، ولما ارتكبت كل هذه المجازر، مضيفا أن استمرارها في التجويع والحصار على شمال غزة يكشف عن عدم وجود أي بصيص أمل لدى الفلسطينيين في أن يُحاسبوا في يوم من الأيام.

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ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط شيطاني تهدف من خلاله إلى خلق حالة من الفوضى، وإذا لم تتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية عسكريًا، فإنها تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي الذي يمثل العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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