شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه - أخبار كلمتك

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - الحرب العالمية الثالثة، تصدر هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة" تريند مصر والعالم، بعد اشتعال التصريحات الأمريكية - الروسية، بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث منح الرئيس الأمريكي بايدن تفويضا لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا.

 

الرئيس الروسي يهدد بايدن باستخدام النووي

وجاء الرد الروسي على لسان الرئيس فلاديمير بوتين محذرًا أمريكا ودول أوروبا باستخدام الأسلحة النووية، في حال استخدام أوكرانيا أو أي دولة أخرى من أوروبا للصواريخ الأمريكية لضرب روسيا.

فلاديمير بوتين يهدد باستخدام الأسلحة النووية، كلمتك
فلاديمير بوتين يهدد باستخدام الأسلحة النووية، كلمتك


وقال فلاديمير بوتين في تصريحاته، التي بثها موقع الموجز الروسي عبر منصة "أكس"، ردًا على تفويض بايدن: "النسخة المحدثة للوثيقة تقترح اعتبار أي عدوان ضد روسيا من قبل دولة غير نووية، لكن بدعم وبمشاركة من دولة نووية، يعتبر هجومًا مشتركًا ضد الاتحاد الروسي، كما تم تحديد بوضوح الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام روسيا للأسلحة النووية".

وأضاف بوتين في تصريحاته التحذيرية: "سنعتبر إمكانية استخدام الأسلحة النووية متاحة، عند الحصول على معلومات موثوقة حول بدء هجوم جوى شامل، وعند انتهاك حدود أراضينا بواسطة وسائل الهجوم، بما في ذلك الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية، والصواريخ الكروز والطائرات بدون طيار، والطائرات الفائقة السرعة وغيرها من الطائرات".

بوتين استخدام النووية متاح عند تهديد روسيا وبيلاروسيا

وأكد بوتين: "نحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان ضد روسيا  وبيلاروسيا كعضو في الدولة المتحدة، وقد تم التنسيق بشأن جميع هذه القضايا مع الجانب البيلاروسي، مع رئيس بيلاروسيا لوكاشنكو، بما في ذلك في حال قام العدو باستخدام الأسلحة التقليديو، بخلق تهديد خطير لسيادتنا".

وقال بوتن في ختام تصريحاته التحذيرية: "في الختام، أود أن أؤكد أن جميع التوضيحات هي مدروسة بعناية ومتناسبة مع التهديدات والمخاطر العسكرية المعاصرة، تجاه دولة روسيا الاتحادية"

واعتبر النشطاء تصريحات الرئيس الروسي أنها بمثابة إعلان الحرب العالمية الثالثة، قائلين: "إن الأيام القادمة ستشهد تطور خطير للغاية".

بايدن يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لضرب روسيا

وجاء تحذير الرئيس الروسي بوتين، ردًا على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة لضرب روسيا.

بايدن يمنح أوكرانيا حق ضرب روسيا بصواريخ أمريكية، كلمتك
بايدن يمنح أوكرانيا حق ضرب روسيا بصواريخ أمريكية، كلمتك

وعلى مدى الأشهر الماضية، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو أمريكا لرفع القيود المفروضة عن الصواريخ المعروفة باسم "ATACMS"، مما يسمح لأوكرانيا بضرب روسيا.
فور التصعيد والتحذيرات التي خرجت من الجانب الأمريكي والروسي، قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج بعنوان "الحرب العالمية الثالثة" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم، واصفين تصاعد الأحداث بالتطور الخطير الذي يعصف بالعالم.

ترامب يحذر من تسارع أحداث الحرب العالمية

وجاء رد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، محاولًا تخفيف وطأة الصدام المرتقب، حيث قال في مقطع فيديو تم بثع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أرفض قبول جولة أخرى من الحرب التي لا تنتهي في أوكرانيا. أريد السلام، وهم يريدون المال والصراع! حتى لو كان ذلك يعني دفعنا إلى شفا الحرب العالمية الثالثة، والتي بصراحة، تحدث بالفعل وبسرعة كبيرة."

وعلقت المحللة السياسية التركية إسلام كانبكلي قائلة: "نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. (تعليقا على منح ادارة بايدن الاذن لاوكرانيا لاستخدام الصواريخ الامريكيه لضرب العمق الروسي) "الصناعة العسكرية الأمريكية تريد أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي الفرصة للتوسط في السلام وإنقاذ الأرواح." في النهاية، عليهم تأمين تلك التريليونات من الدولارات. من يهتم بحياة الناس؟"

مخاوف اشتعال الحرب العالمية الثالثة

وعبر النشطاء عن مخاوفهم قائلين: “نحن نقترب من الحرب العالميه الثالثه ودخول الروس والصين بعد ان يستهدف الأمريكان وكيانهم، إيران ومنطقة الشرق الأوسط والمضائق والشام والعراق والخليج ومصر واليمن هم مركز الحدث، هرمجدون ثم زوال الكيان نصيحة.. خزنوا الطعام”.

صواريخ بايدن تشعل الحرب العالمية الثالثة، كلمتك
صواريخ بايدن تشعل الحرب العالمية الثالثة، كلمتك

وقال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "بايدن سمح لزيلنسكي باستخدام صواريخ بعيدة المدي داخل روسيا، وسيرد بوتين بمحو أوكرانيا وستبدأ الحرب العالمية الثالثة، جراء أمر هذا المريض بالزهايمر وستتدمر أوروبا.. الممول الرئيس لزيلنسكي لن يذل بوتين ولن يستسلم ولن تهزم روسيا بوتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان على الجليل الغربي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق