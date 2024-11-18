مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات لاستمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وآخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمخيم الشاطئ في القطاع، وهو ما أسفر عن العشرات من الشهداء والجرحى.

استخفاف بالمجتمع الدولي

وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على أن استمرار استهداف المنشآت الأممية التابعة لوكالة الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعد خرقا صارخا للقانون الدولي واستخفافه بالمجتمع الدولي، والذي أضحى عاجزا عن الدفاع عن أبسط قيمه ومبادئه الإنسانية نتيجة لازدواجية معايير فاضحة.



كما تدين مصر الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، محذرة من التمادي في انتهاك السيادة اللبنانية، بما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية

وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، مطالبة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي بتبني موقف حازم تجاه العدوان الاسرائيلي وجرائمه المشينة، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها غير العادلة وغير المبررة على قطاع غزة ولبنان.

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