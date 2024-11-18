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إيران: إسرائيل لا تستحق أن تكون عضوًا في الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

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إيران: إسرائيل لا تستحق أن تكون عضوًا في الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

إيران: إسرائيل لا تستحق أن تكون عضوًا في الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:57 مساءً - أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين  تأييد دعوات لسحب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، قائله:" إن الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وبالعيش السلمي.. لا يليق به التواجد في المحافل الدولية".

 إسرائيل لا تستحق أن تكون عضوًا في الأمم المتحدة

وقال  المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين:" إنه على مستوى منظمة التعاون الإسلامي بدأت مبادرات لمعارضة وجود إسرائيل بالمحافل الدولية. هذا يدل أيضًا على أن المجتمع الدولي وصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الكيان لا يليق به التواجد في المحافل الدولية".

مطالبة بتجميد عضوية إسرائيل الأممية

وأكد بقائي أنه ينبغي لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول بشكل جماعي سحب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

 وتابع أنه "وبنفس المنطق فإن تواجد هذا الكيان في المحافل الدولية التي من المفترض أن تناقش فيها القضايا والمشاكل الدولية ليس له أي أساس، ونرحب بانضمام دول أخرى إلى هذه الحملة".

وذكر إسماعيل بقائي أن “التهديدات النووية التي تطلقها إسرائيل ضد إيران تشكل تهديدات للأمن القومي للدول ويجب على الأمم المتحدة بناء على القرار 533 الذي يحظر أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أن ترد بشكل حاسم على مثل هذه التهديدات، وسنتتخذ كافة الإجراءات لحماية منشآتنا النووية”.

دعوات دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة 

واستطرد قائلا:"زيارة علي لاريجاني المبعوث الخاص للمرشد الأعلى الإيراني إلى لبنان تأتي للاستفادة من كافة إمكانيات البلاد لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتحمل رسالة دعم واضح للشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الصهيونية".

وأكد إسماعيل بقائي:"نحن واثقون من أن الشعب اللبناني يعرف مصلحته وإيران كداعم للمقاومة لن تدخر جهدا في دعم اللبنانيين ".

واختتم حديثه قائلا:" حتى الآن كانت جميع التدخلات الأمريكية في المنطقة أحادية الجانب وتهدف إلى تعزيز جرائم إسرائيل وتل أبيب تواصل جرائمها بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

ويأتي ذلك في ظل المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.

ودعت الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة ولبنان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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