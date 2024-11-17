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إعلام إسرائيلي: أحد المتورطين بإطلاق قنبلتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي: أحد المتورطين بإطلاق قنبلتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: أحد المتورطين بإطلاق قنبلتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً - غزة الآن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن أحد المشتبه في تورطهم في إطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع.

 وكانت تمكنت وحدة الشاباك ولاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية من القبض على 3 مشتبه بهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا الليلة الماضية، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية صباح اليوم الأحد.

وبحسب القناة، أمرت المحكمة المختصة بحظر نشر تفاصيل التحقيق وهوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما، لمنع تعطيل التحقيق أو الإضرار به.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت مساء أمس السبت، عن إلقاء قنابل مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا شمالي تل أبيب.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك)، إن "هذا الحادث الخطير يشكل تصعيدًا كبيرًا، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة".

وفي أكتوبر الماضي تعرّض منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجوم نفذته طائرة مسيرة، تبناه حزب الله، وباركتها حركة حماس، ووصفتها بالعملية "النوعية".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية حينها عن مصدر في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا لحظة الحادثة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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