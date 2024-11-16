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المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية وتهجيرا قسريا في شمال غزة - أخبار كلمتك

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المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية وتهجيرا قسريا في شمال غزة - أخبار كلمتك

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية وتهجيرا قسريا في شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:41 مساءً -  كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الجرائم الوحشية ضد المدنيين في شمال قطاع غزة، تشمل الإعدامات الميدانية، التجويع، والتهجير القسري. 

وأكد المرصد أن هذه الجرائم تأتي في إطار العدوان العسكري المتواصل منذ 43 يومًا، الذي ينفذه جيش الاحتلال ضد سكان شمال القطاع.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب الفظائع في المنطقة، حيث تقوم بقتل المدنيين بشكل متعمد، وترويعهم، وطردهم من منازلهم بالقوة، كما تواصل عمليات قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيًا، بالإضافة إلى استهداف النازحين في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية.

 

ومن بين أبرز الجرائم التي تم توثيقها، قتل المدنيين خالد الشافعي (58 عامًا) ونجله إبراهيم (21 عامًا) بعد إطلاق النار عليهما داخل منزلهما في بلدة بيت لاهيا، يوم الأربعاء الماضي، وذلك أمام أفراد أسرتهما.

وأضاف المرصد أن الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في شمالي القطاع يعانون من الجوع الشديد والخوف، حيث يصعب نقل المصابين للعلاج بسبب الحصار، مما يؤدي إلى وفاة عدد كبير منهم ببطء نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، وثق المرصد وجود عشرات الشهداء الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم، حيث تعذر وصول الفرق الطبية والدفاع المدني بسبب منع الاحتلال لهم من العمل في شمال غزة منذ 25 يومًا.

 

وحمل المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن التأخير في اتخاذ قرارات حاسمة ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذا التلكؤ يشكل شراكة ضمنية في هذه الجرائم. 

كما طالب المرصد بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض حظر شامل على الأسلحة الموردة لإسرائيل، مع محاسبتها ومعاقبتها على جرائمها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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