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قذيفة مدفعية تستهدف مقرا لقوات اليونيفيل جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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قذيفة مدفعية تستهدف مقرا لقوات اليونيفيل جنوب لبنان - أخبار كلمتك

قذيفة مدفعية تستهدف مقرا لقوات اليونيفيل جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:37 مساءً - أعلنت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قذيفة مدفعية استهدفت مقر القطاع الغربي في جنوب لبنان، وأضافت أن القذيفة لم تنفجر، ولا توجد إصابات بين قواتها.

مقر اليونيفيل يتعرض لهجوم بقذيفة مدفعية 

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام انتهاك جسيم للقوانين الدولية الإنسانية".

وبالأمس الخميس، أعلنت قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل)، في بيان صادر عنها أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالمجهولين قرب بلدة قلاوية جنوبي لبنان.

هجمات جيش الاحتلال على قوات اليونيفيل 

وقالت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.

وتعرضت قوات اليونيفيل لهجمات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط على الأمم المتحدة لسحب بعثة حفظ السلام من لبنان.

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دورية تابعة لـ اليونيفيل تتعرض لإطلاق نار جنوبي لبنان

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اليونيفيل: جرائم الجيش الإسرائيلي تجاهنا متعمدة ومباشرة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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