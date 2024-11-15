انفجارات قوية في قاعدة حقل كونيكو بدير الزور السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - وقعت انفجارات قوية في قاعدة حقل "كونيكو" بدير الزور السورية.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط ‎العاصمة دمشق ويجري التحقق من طبيعته.

العدوان الإسرائيلي على سوريا

وأمس أكدت مصادر سورية، سماع دوي انفجارين في العاصمة دمشق، استهدف الأول حي المزة الدمشقي، بينما استهدف الهجوم الآخر مبنى في منطقة قدسيا.

من ناحيتها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

هجوم ثالث يستهدف حمص

في وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لهدف "معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".

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