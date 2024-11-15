بوريل يقترح على الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - قال مفوض الشئون الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إنه اقترح على أعضاء الاتحاد حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف جوزيب بوريل في حديثه اليوم: "سأقترح على أعضاء الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي، أن إسبانيا وأيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

دول أوروبية تدعو إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

ودعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

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