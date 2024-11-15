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سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

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سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف حتى الآن.

انفجار قوي وسط إسرائيل 

ورجحت القناة العبرية في تقريرها أن صاروخا سقط في البحر تسبب بسماع دوي الانفجار.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لم يتم رصد إطلاق أي صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، مضيفة أن التحقيق جار لمعرفة سبب صوت الانفجار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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