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حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية عند "طلوسة" للمرة السابعة - أخبار كلمتك

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حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية عند "طلوسة" للمرة السابعة - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية عند "طلوسة" للمرة السابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف للمرة السابعة تجمعا لقوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة جنوبي لبنان.

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال حزب الله إنه استهدف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا برشقة صاروخية.

وفي المقابل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع ‎لبنان.

حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال

 وأعلن "حزب الله" استهدافه للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال  بمدينة تل أبيب.

 

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حزب الله يعلن استهداف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا

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سي إن إن: حزب الله يدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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