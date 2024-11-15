حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية عند "طلوسة" للمرة السابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف للمرة السابعة تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة جنوبي لبنان.

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال حزب الله إنه استهدف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا برشقة صاروخية.

وفي المقابل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع ‎لبنان.

حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال

وأعلن "حزب الله" استهدافه للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال بمدينة تل أبيب.

حزب الله يعلن استهداف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا سي إن إن: حزب الله يدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.