رئيس البرلمان اللبناني: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار غير مقبول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:37 مساءً - أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا.

لبنان تعترض على شرط في المقترح الأمريكي

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن نبيه بري قوله:" المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب".

مشيرا إلى أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان.

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