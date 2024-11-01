مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث انهيار محطة للقطارات بصربيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - أعلنت صحيفة "فيتشرني نوفوستي" الصربية، مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في انهيار سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد في صربيا.

مصرع 3 أشخاص في صربيا

وأفادت الصحيفة بأن جثث الضحايا الثلاثة تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعد انهيار مظلة خرسانية في مبنى محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد في صربيا، وتم نقل شخص آخر إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث يحاول الأطباء إنقاذ حياته.

حادث انهيار في أكبر مدينة في صربيا

وذكرت الصحيفة أن هيكلا خرسانيا يبلغ طوله 50 مترا في مبنى المحطة في ثاني أكبر مدينة في صربيا من حيث عدد السكان انهار بعد ظهر اليوم الجمعة، بينما تبقى أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

وتتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث حيث تواصل العمل على إزالة الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.

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