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قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان - أخبار كلمتك

قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:48 مساءً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قوة إسرائيلية تقع في كمين محكم في منطقة شمع جهة الجنوب الشرقي في جنوب لبنان.

 قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان

وأظهر مقطع فيديو متداول جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق مبنى بالمنطقة وسط إطلاق نار كثيف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حزب الله،  استهداف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا برشقة صاروخية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع ‎لبنان.

حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال

 وقال  "حزب الله" إنه استهدف للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال  بمدينة تل أبيب.

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حزب الله يعلن استهداف قاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا

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للمرة الأولى، حزب الله يستهدف قاعدة استخباراتية إسرائيلية في تل أبيب

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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