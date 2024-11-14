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إصابة جنديين إسرائيليين إثر سقوط مسيرة مفخخة على قاعدة إلياكيم شرق حيفا - أخبار كلمتك

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إصابة جنديين إسرائيليين إثر سقوط مسيرة مفخخة على قاعدة إلياكيم شرق حيفا - أخبار كلمتك

إصابة جنديين إسرائيليين إثر سقوط مسيرة مفخخة على قاعدة إلياكيم شرق حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:38 مساءً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، عن إصابة جنديين بجراح جراء سقوط وانفجار مسيرة مفخخة في قاعدة "إلياكيم" العسكرية شرق مدينة حيفا.

خسائر جيش الاحتلال في غزة ولبنان 

واعترف جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء جولاني وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

وأقر  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بإصابة 17 عسكريا في يوم واحد، منهم 11 على جبهة لبنان، و6 على جبهة غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل عن المعارك التي أدت للإصابات.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال حزب الله اللبناني: "قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة".

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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا

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من بينهم 192 ضابطا، جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بداية الحرب

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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