خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 03:24 صباحاً - قال الدكتور نزار نزال، المختص في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو متهم بالعديد من القضايا أولها الاحتيال وثانيها الرشوة وثالثها الخيانة، وهذه القضايا منذ 4 سنوات وليست حديثة، لافتًا إلى أن محامين نتنياهو طلبوا من المحكمة تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف.

هدف نتنياهو في المنطقة

وأضاف «نزال»، خلال حديثه بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو لا يريد أن يمثل أمام القضاء ويعمم الفوضى في المنطقة هربًا من المثول أمام القضاء، وهو يريد استمرار أمد الحرب حتى لا يمثل أمام القضاء، ويريد أن يوسع رقعة الاحتلال الجغرافية بضم مناطق جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

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إصلاحات نتنياهو في القضاء

وتابع المختص في الشأن الإسرائيلي: «نتنياهو يريد أن يعمل إصلاحات قضائية من ضمنها أن لا يحق للقضاء الإسرائيلي التعرض لأي شخصية كانت في الطبقة الحاكمة أو في الطبقة السياسية، إلا من خلال برتوكولات معقدة جدًّا ويحاول تقليص قدرة صلاحية محكمة العدل العليا في إسرائيل».

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