شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:49 - القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:49 - القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا والمعلق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. ماسيمو باولوكي يوجه رسالة شكر لـ فريق عمل فيلمه The contract - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. ماسيمو باولوكي يوجه رسالة شكر لـ فريق عمل فيلمه The contract - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 03:40 صباحاً - ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يقوم بإعداد قوائم بأسماء ضباط البنتاجون الذين يمكن إقالتهم بعد تولي الجمهوري منصبه.


ونقلت الوكالة عن المصادر إياها قولها في تحضيرات فريق ترامب: "إن أعضاء من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يقومون بإعداد قائمة بالضباط العسكريين المرشحين للإقالة، وقد تشمل القائمة هيئة الأركان المشتركة، وهذه الخطوة، إن حدثت، ستكون بمنزلة تغيير غير مسبوق في البنتاجون".

وبحسب المصادر فإن "التخطيط لهذه الإقالات ما زال في مراحله المبكرة، وقد تتغير الخطة مع تشكيل الإدارة الجديدة"، مشيرين إلى أنه "لم يتضح ما إذا كان ترامب نفسه سيوافق على الخطة، رغم أنه انتقد سابقا قيادات الدفاع التي انتقدته".

ورجحت المصادر أن "تستهدف الإدارة القادمة الضباط العسكريين المرتبطين بمارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة في عهد ترامب، الذي ورد عنه في كتاب (الحرب) لمؤلفه بوب وودوارد، وصفه لترامب بأنه (فاشي حتى النخاع)"، مشيرين إلى أن حلفاء ترامب هاجموا ميلي باعتباره غير مخلص للرئيس السابق.

وأشارت المصادر إلى أن "كل شخص تم ترقيته أو تعيينه بواسطة ميلي سيتم استبعاده"، مؤكدين وجود "قائمة مفصلة جدًّا بكل من كان على صلة بميلي، وأنهم سيرحلون جميعًا".

ولفتت المصادر في نفس الوقت إلى أن "الإقالات الجماعية لكبار المسؤولين العسكريين قد تكون صعبة من الناحية البيروقراطية، مما يشير إلى أن هذه الخطط قد تكون مجرد مطامح أو رسائل من حلفاء ترامب".

فيما قلل بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين من احتمال حدوث تغيير جذري كهذا، واصفين إياه "بغير الضروري والمزعزع في وقت يشهد اضطرابا عالميا مع استمرار الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط"، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وكان ترامب قد صرح خلال حملته الانتخابية عن نيته إقالة "الجنرالات المستيقظين"، وأولئك "المسؤولين عن انسحاب 2021 المضطرب من أفغانستان".

يشار إلى أن هيئة الأركان المشتركة تشمل كبار الضباط في الجيش الأمريكي وقادة قوات الجيش والقوات البحرية وسلاح الجو والحرس الوطني وقوة الفضاء.

ويأتي الكشف عن هذه الخطط بعد يوم من اختيار ترامب المذيع التلفزيوني الأمريكي والعسكري السابق بيت هيجسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، والذي عبّر عن استعداده لإجراء تغييرات جذرية في البنتاجون، قائلًا: "إن الرئيس القادم للولايات المتحدة بحاجة إلى إصلاح جذري لقيادة البنتاجون لجعلنا مستعدين للدفاع عن بلادنا وهزيمة أعدائنا.. الكثير من الأشخاص بحاجة للإقالة".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان افتقار هيغسيث للخبرة الإدارية قد يعقد عملية تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ، وما إذا كان بديل أكثر تقليدية للمنصب سيتولى عملية الإقالة الواسعة هذه.

يذكر أن من المقرر إقرار نتائج الانتخابات الأمريكية من قبل الكونجرس في 6 يناير المقبل.

وسيتعين على ترامب الذي فاز في الانتخابات التي جرت يوم 5 نوفمبر، طرح مرشحيه لتولي مختلف المناصب في إدارته الجديدة على الكونجرس في أعقاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المقاومة الإسلامية في العراق تشن 3 هجمات بالمسيرات على إسرائيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق