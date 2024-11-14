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منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

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منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:57 صباحاً - تعهد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو بالحفاظ على سلامة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين، وذلك قبل المباراة المقررة بين منتخبي إسرائيل وفرنسا في باريس اليوم الخميس.

وكان مشجعو نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي دخلوا في مواجهات عنيفة في أمستردام، مع مؤيدين للفلسطينيين، الخميس الماضي، بعد وصولهم لمشاهدة مباراة فريقهم وأياكس أمستردام.

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين منذ ذلك الحين إلى توخي الحذر خلال الفعاليات التي تقام بالخارج، وتجنب الفعاليات الرياضية والثقافية التي تشارك فيها فرق أو فنانون إسرائيليون، وفقا لما ذكرته صحيفة ها آرتس الإسرائيلية.

وتعتزم فرنسا نشر 4 آلاف شرطي لتأمين المباراة، التي من المقرر أن يحضرها مشجعون إسرائيليون.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو لقناة "بي إف إم تي في"، الأربعاء: "سيكونون في أمان.. ادعوهم لحضور المباراة".

وقال الزعيم الشعبوي اليميني المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز، اليوم، إنه يجب سحب الجنسية من مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم بهولندا الذين تثبت إدانتهم بالاعتداء على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، إذا كان ذلك ممكنًا.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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