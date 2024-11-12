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ترامب يختار كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي - أخبار كلمتك

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ترامب يختار كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي - أخبار كلمتك

ترامب يختار كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:06 مساءً - نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مصدرين، اليوم الثلاثاء، إنّ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختار حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، لتولي حقيبة الأمن الداخلي في الإدارة الأمريكية الجديدة، بحسب "رويترز".

أول امرأة تشغل منصب محافظ ولاية داكوتا الجنوبية

كريستي سياسية أمريكية من الحزب الجمهوري ولدت 30 نوفمبر 1971، في ووترتاون بداكوتا الجنوبية.

وتشغل حاليًا منصب محافظ ولاية داكوتا الجنوبية منذ سنة 2019، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وهي عضوة سابقة في مجلس النواب الأمريكي من سنة 2011 إلى 2012.

وعيّن ترامب الدبلوماسي المحارب، مايك والتز، المعروف بعدائه للصين، مستشارًا للأمن القومي.

ووالتز هو ضابط من القوات الخاصة الأمريكية، ومستشار سياسي سابق للبيت الأبيض والبنتاجون، وهو أول جندي من القوات الخاصة الأمريكية يُنتخب لعضوية الكونجرس.

 حماية الحدود والهجرة 

وتتحمل وزارة الأمن الداخلي مسؤولية كل شيء، بدءًا من حماية الحدود والهجرة وحتى الاستجابة للكوارث والخدمة السرية الأمريكية.

اختار ترامب توم هومان ليكون "قيصر الحدود" القادم لإدارته.

وقال هومان إنه سيعطي الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكلون تهديدًا للسلامة العامة والأمن القومي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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